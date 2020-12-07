Зять Путина купил долю в крупнейшей нефтехимической компании России за 100 долларов: опубликовано расследование

Экс-зять Владимира Путина Кирилл Шаманов купил пакет акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибура" стоимостью 380 миллионов долларов всего за 100 долларов.

Об этом стало известно из расследования "Важные истории".

Журналисты-расследователи получили доступ к переписке Шамалова.

Вскоре после женитьбы на дочери Путина Екатерине Тихоновой, в августе 2023 года Шамалов купил за 100 долларов 3,8% акций «Сибура», которые, по оценке самого бизнесмена, могли стоить около 380 миллионов долларов.

Так, Шамалов автоматически стал владельцем 3,8% "Сибура". До этой сделки он уже владел 0,5% холдинга.

Его совокупная доля в "Сибуре" составляет 4,3%.

Как сообщают "Важные истории", независимый эксперт оценил холдинг в 15,4 миллиарда долларов.

1 августа 2014 года Шамалов купил еще 17% акций «Сибура» у Геннадия Тимченко на кредит Газпромбанка, в совет директоров которого входит брат Шамалова Юрий.

в 2018 году Шамалов продал пакет акций "Сибура". Сообщается, что на продаже он ничего не заработал, потому что получил этот пакет в качестве гарантии доверия со стороны президента России.

Напомним, что это не первое расследование, об окружении Владимира Путина, за последнее время.

Читайте также: "Гимнастка, модель и бывшая уборщица: что известно о «любимых» женщинах Путина".

Так, одна из предполагаемых любовниц Владимира Путина Алина Кабаева, которая якобы родила родила от него двойню, получает по два миллиона в день.

Помимо этого, журналисты издания "Проект" обнаружили у президента РФ Владимира Путина, якобы, тайную возлюбленную - Светлану Кривоногих. У Кривоногих и Путина якобы есть дочь 2003 года рождения - Елизавета.