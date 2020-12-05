Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса

В последнее время вокруг российского президента Владимира Путина крутится немало слухов о том, что тот прячется в своем бункере в Подмосковье, ожидая конца пандемии. На фоне этого по сети расползаются слухи о том, что Путин смертельно болен, а в Кремле готовится "дворцовый переворот".

Однако специальный корреспондент УНІАН в Москве Роман Цимбалюк в интервью "Телеграфу" рассказал, как дела обстоят на самом деле.

"Никакого бункера нет. Путин вряд ли готовится к ядерной атаке, он сидит на своей даче в Ново-Огарево. Я был там - особняк среди деревьев, может даже пеньки есть, как у Януковича в Межигорье", - сказал Цимбалюк.

Первую часть большого интервью Романа Цимбалюка читайте на "Телеграфе" в воскресенье, 6 декабря.