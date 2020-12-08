Виноват Обама, Трамп или Байден? Сеть обсуждает жуткие условия в ковид-центре России (видео)

Пациенты отделения в центральной городской больнице Дальнегорска, в котором лечат пациентов с COVID-19 говорят о полном отсутствии отопления. И это при том, что температура там сейчас до минус 15. Больные лежат верхней одежде и всё равно страдают от переохлаждения.

Об этом информирует Телеграмм канал Ксении Собчак.

"Послушайте комментарии на заднем фоне: "У них, блять, проблемы - Чубайс, какой пост он будет занимать, а нам тут не до этого", - отмечает Собчак.

Люди рассказывают, что температура в больнице около 10 градусов и что они мерзнут, поскольку отопления нет вообще. В палатах стоят обогреватели, но как отмечают на видео, они ничем не помогают.

Кроме того люди жалуются на ужасные условия помимо холода. Больным приходится спать без матрасов, а в палатах все стены попросту ободраны, а в некоторых нет даже дверей.

В сети активно обсуждают эту ситуацию. В комментариях люди делятся, что это не одинокий случай, и в других областях тоже есть госпитале с такими ужасными условиями. Некоторые проводят параллель с девяностых и большинство просто критикует власть, в частности, Путина.

Напомним, что в городе Жовква (Львовская область) 27 ноября произошла трагедия, после отключения света в больнице, погибли два подключенных к аппаратам ИВЛ человека.