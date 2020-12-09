В России дали заднюю после скандала с запретом алкоголя после вакцинации

В сети активно обсуждают "подушку безопасности" российских властей, согласно которой пациенту нельзя употреблять алкоголь 42 дня после вакцинации, что кажется абсурдным.

После того, как пользователи сети подняли шум по поводу этого запрета, в Минздраве начали "идти на попятную".

Сначала директор директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял: "Спирт вредно влияет не только на поведение, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил".

Глава Центра им. Гамалеи прокомментировал заявления о том, что при вакцинации нельзя пить: «Спирт вредно влияет не только на поведение, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил»https://t.co/1BySDISN5P — НТВ (@ntvru) December 8, 2020ё

Теперь же он сделал официальное заявление, согласно которому запрет на употребление алкоголя распространяется только на 3 дня после вакцинации.

"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола", - сказал Гинцбург.

В целом он отметил, что на время формирования иммунитета после этих трех дней "ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет".