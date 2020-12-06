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"Какие потом претензии?" В сети обсуждают "многоходовочку" России с вакцинацией

"Какие потом претензии?" В сети обсуждают "многоходовочку" России с вакцинацией
02:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В сети раскрыли смысл "многоходовочки" властей РФ относительно вакцинации от коронавируса средством "Спутник V", после которой якобы нельзя пить больше месяца.

Ее активно обсуждают пользователи в Твиттер.

"В принципе, разумно разработана операция прикрытия. Произвести вакцину, 4-го декабря сообщить, что для того, чтобы она сработала, надо не пить 42 дня. То есть до 14-го января. А, мол, кто выпьет — тому вакцина не поможет. Какие потом претензии?",- сказано в сообщении.

Подобными мыслями поделился в своем Телеграм-канале блогер Александр Коваленко ("Злой одессит"). 

"А теперь, представьте себе среднестатистического россиянина, который после прививки не будет употреблять 42 дня алкоголь", - написал он, отметив, что трезвость придется сохранять на Новый год, Рождество и старый Новый Год. 

По его мнению, это свидетельствует либо о том, что в российской прививке нет смысла, либо власти РФ готовят "подушку безопасности" на случай провала вакцинации. 

"Ведь если привитые начнут массово болеть, тем самым демонстрируя неэффективность данного суррогата, то тем проще будет апеллировать – а вы сроки и требования соблюдали? А алкоголь употребляли на протяжении 42 дней? Место прививки водой поливали? После полуночи ели? На яркий свет выставляли?", - пишет он. 

Отметим, что тема вакцинации в России уже стала предметом для шуток в сети. 

Как сообщалось, россиян уже начинают морально готовить к тому, что после вакцинации могут возникнуть побочные эффекты

А 4 декабря в сети появилась информация, что "добровольцев" набирают из бюджетников под угрозой увольнения. 

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Все по теме:

Вакцина, Россия, Юмор, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.

Автор:

Телеграф
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