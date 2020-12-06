"Какие потом претензии?" В сети обсуждают "многоходовочку" России с вакцинацией

В сети раскрыли смысл "многоходовочки" властей РФ относительно вакцинации от коронавируса средством "Спутник V", после которой якобы нельзя пить больше месяца.

Ее активно обсуждают пользователи в Твиттер.

"В принципе, разумно разработана операция прикрытия. Произвести вакцину, 4-го декабря сообщить, что для того, чтобы она сработала, надо не пить 42 дня. То есть до 14-го января. А, мол, кто выпьет — тому вакцина не поможет. Какие потом претензии?",- сказано в сообщении.

В принципе, разумно разработана операция прикрытия. Произвести вакцину, 4-го декабря сообщить, что для того, чтобы она сработала, надо не пить 42 (привет, Дуглас Адамс) дня. То есть до 14-го января. А, мол, кто выпьет — тому вакцина не поможет. Какие потом претензии? — Pan Doktor (@pan_dok) December 4, 2020

Подобными мыслями поделился в своем Телеграм-канале блогер Александр Коваленко ("Злой одессит").

"А теперь, представьте себе среднестатистического россиянина, который после прививки не будет употреблять 42 дня алкоголь", - написал он, отметив, что трезвость придется сохранять на Новый год, Рождество и старый Новый Год.

По его мнению, это свидетельствует либо о том, что в российской прививке нет смысла, либо власти РФ готовят "подушку безопасности" на случай провала вакцинации.

"Ведь если привитые начнут массово болеть, тем самым демонстрируя неэффективность данного суррогата, то тем проще будет апеллировать – а вы сроки и требования соблюдали? А алкоголь употребляли на протяжении 42 дней? Место прививки водой поливали? После полуночи ели? На яркий свет выставляли?", - пишет он.

Отметим, что тема вакцинации в России уже стала предметом для шуток в сети.

- Блять, и как нам теперь выкручиваться, что с вакциной мы всех наебали?

-А давайте скажем, что перед вакцинацией нельзя бухать 42 дня, иначе не поможет?

- Бинго, сцуко! Вручаю Вам орден "За заслуги перед Отечеством". — Nikolay Kopernik (@Kopernik75) December 4, 2020

Как сообщалось, россиян уже начинают морально готовить к тому, что после вакцинации могут возникнуть побочные эффекты.

А 4 декабря в сети появилась информация, что "добровольцев" набирают из бюджетников под угрозой увольнения.