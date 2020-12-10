Схватки начались на эскалаторе: женщина родила прямо в метро (видео)

В московском метро на станции «Электрозаводская» женщина родила ребенка, в среду, 9 декабря.

В сети появилось видео, как сотрудница правоохранительных органов держит малыша на руках, а другие прохожие помогают роженице.

"Сотрудники метрополитена заметили, что беременная женщина начала оседать прямо на эскалаторе. Оказалось, что у неё начались схватки. Полицейские вызвали скорую, но ребёнок начал выходить ещё до их приезда", - говорится в сообщении.

Девушку, родившую в метро, зовут Упол Курманова. Ей 29 лет, родом она из Кыргызстана.

Прибывшие медики отметили, что полицейские все сделали грамотно. Ребёнок и мама здоровы.

Напомним, в Черкассах больная коронавирусом женщина родила младенца на земле под закрытой на замок дверью больничного корпуса.