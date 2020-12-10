Ботокс потек? Путин на новых фото озадачил сеть

Президент РФ Владимир Путин в среду, 9 декабря, провел совещание по экономическим вопросам, чем снова привлек внимание к своей внешности.

Фото российского гаранта выложили в сеть, засыпав едкими комментариями.

В частности, некоторые из комментаторов предположили, что в очередной попытке омолодиться, российский президент использовал ботокс, а губы "накрашены розовой помадой".

"Ботокс выделяется от избытка", "Губы у него накрашены розовой помадой. Харька намазана тоном и не припудрена. Или может была припудрена, но испытывает такое адское напряжение, что взмок за секунду. И еще у него полный расхерак с интонацией, дикцией и мимикой", "Группа путиных - "БЛЕСТЯЩИЕ", "Забальзамировали... что уже ... значит скоро вовок местами будут менять в не без известном помещении...или вместе положат в обнимку или рядом на двухъярусной кроватке", - не унимаются в сети.

Некоторые пользователи пошли дальше и даже сочинили пародию на известную песню, вспомнив о Путине.

"Губки бантиком, бровки домиком, похож на ...))) не удержалась) ", "...блестящего гномика... ", "Что то я не узнаю Вас в гриме", Блинами с маслом намазал, Уже забальзамировали, - продолжаются саркастично комментировать его фото в сети.

Как сообщал "Телеграф", в сети в последнее время бурно обсуждают состояние президента РФ, - ранее во время встречи с исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, Путин практически не шевелил правой рукой, из-за чего в сети появились догадки, что он мог перенести инсульт.

Вскоре после этого Путин съездил в Нижегородскую область в город Саров, где уже активно двигал правой рукой и пренебрегал правилами противоэпидемической защиты.