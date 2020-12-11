"Совсем не палятся": в сети продолжают обсуждать улику в пользу теории о двух "бункерах" Путина

В последнее время вокруг президента России Владимира Путина гуляют слухи о двух идентичных бункерах, в разных резиденциях в Ново-Огарево (под Москвой) и Бочаров Ручей в Сочи. Новые фото, на которых видно разницу между ними, бурно обсуждают в сети.
Ситуацию продолжают бурно обсуждать в Твиттере.
Заинтересовали сеть фото, на которых видно, что розетки размещены на разном расстоянии от стены.
Нет, конечно. Не существует никаких двух одинаковых кабинетов в Сочи и Ново-Огарево.
Криворукие чекисты совсем не палятся pic.twitter.com/OqjIaP3XO8
— Մιtαuskαs (@A_Vit_) December 9, 2020
В свою очередь пользователи сети не остались в стороне.
Многие делились своими фото, из бункера.
Другие комментировали факт нахождения двух бункеров.
Некоторые даже находили и другие отличия в фото.
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