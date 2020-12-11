"Совсем не палятся": в сети продолжают обсуждать улику в пользу теории о двух "бункерах" Путина

В последнее время вокруг президента России Владимира Путина гуляют слухи о двух идентичных бункерах, в разных резиденциях в Ново-Огарево (под Москвой) и Бочаров Ручей в Сочи. Новые фото, на которых видно разницу между ними, бурно обсуждают в сети.

Ситуацию продолжают бурно обсуждать в Твиттере.

Заинтересовали сеть фото, на которых видно, что розетки размещены на разном расстоянии от стены.

Нет, конечно. Не существует никаких двух одинаковых кабинетов в Сочи и Ново-Огарево. Криворукие чекисты совсем не палятся pic.twitter.com/OqjIaP3XO8 — Մιtαuskαs (@A_Vit_) December 9, 2020

В свою очередь пользователи сети не остались в стороне.

Многие делились своими фото, из бункера.

Другие комментировали факт нахождения двух бункеров.

Некоторые даже находили и другие отличия в фото.

Читайте также в материале "Телеграфа": Второй бункер Путина это дача? - журналист дал ответ.