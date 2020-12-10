Нас давно обманывают: в истории с одинаковыми кабинетами Путина нашли любопытный момент (фото)

В последнее время вокруг президента РФ Владимира Путина крутится немало слухов. На днях стало известно, что для хозяина Кремля якобы были построены два идентичных кабинета в двух разных резиденциях - в Ново-Огарево (под Москвой) и Бочаров Ручей в Сочи.

Несмотря на то, что Кремль эту информацию опроверг, пользователи сети продолжают настаивать на своем и приводят новые аргументы в свою пользу.

Они заметили интересные различия между двумя кабинетами, которые сторонники Путина пытаются выдать, как один.

К примеру, наблюдательные пользователи сети заметили, что в кабинетах отличается расположение розетки .

Нет, конечно. Не существует никаких двух одинаковых кабинетов в Сочи и Ново-Огарево. Криворукие чекисты совсем не палятся pic.twitter.com/OqjIaP3XO8 — Մιtαuskαs(@A_Vit_) December 9, 2020

Отличия также имеет пол: в первом паркет уложен точно встык, а во втором с заметными щелями.

и по-моему, еще стол в паркетный рисунок иначе попадает pic.twitter.com/Jh1vYI0iYM — Легкая Невыносимость (@PtichkaFo) December 9, 2020

В свою очередь российский журналист Андрей Мальгин отметил, что не видит в этой ситуации предметов для спора, ведь все это обычные декорации.

"Стоп-кадры сделаны из репортажей, вышедших в эфир еще год и полтора назад, то есть этот театр одного актера построили уже давно, это с эпидемией никак не связано", - заявил он.

В доказательство он привел свежий снимок. На нем четко видно, что Путин заходит из ниоткуда.

"Путин якобы входит в свой "кабинет" для участия в онлайн совещании. Откуда входит? Там же ничего нет", - пишет журналист.