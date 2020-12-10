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Нас давно обманывают: в истории с одинаковыми кабинетами Путина нашли любопытный момент (фото)

Нас давно обманывают: в истории с одинаковыми кабинетами Путина нашли любопытный момент (фото)
13:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

В последнее время вокруг президента РФ Владимира Путина крутится немало слухов. На днях стало известно, что для хозяина Кремля якобы были построены два идентичных кабинета в двух разных резиденциях - в Ново-Огарево (под Москвой) и Бочаров Ручей в Сочи. 

Несмотря на то, что Кремль эту информацию опроверг, пользователи сети продолжают настаивать на своем и приводят новые аргументы в свою пользу.

Они заметили интересные различия между двумя кабинетами, которые сторонники Путина пытаются выдать, как один.

К примеру, наблюдательные пользователи сети заметили, что в кабинетах отличается расположение розетки .

Отличия также имеет пол: в первом паркет уложен точно встык, а во втором с заметными щелями.

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В свою очередь российский журналист Андрей Мальгин отметил, что не видит в этой ситуации предметов для спора, ведь все это обычные декорации.

"Стоп-кадры сделаны из репортажей, вышедших в эфир еще год и полтора назад, то есть этот театр одного актера построили уже давно, это с эпидемией никак не связано", - заявил он. 

В доказательство он привел свежий снимок. На нем четко видно, что Путин заходит из ниоткуда.

"Путин якобы входит в свой "кабинет" для участия в онлайн совещании. Откуда входит? Там же ничего нет", - пишет журналист.

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Все по теме:

Россия, Сочи, Владимир Путин, Бочаров Ручей, Ново-Огарево, Андрей Мальгин.

Автор:

Телеграф
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