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Развитие армии Азербайджана взволновало Армению

Развитие армии Азербайджана взволновало Армению
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Фото: telegram - reartsakh

В связи с развитием армии Азербайджана в Армении взволновались.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Республики Арцах.

Там также поделились фото сформированного нового 6-го корпуса ВС Азербайджана.

Стоит отметить, что армия Азербайджана до войны состояла из четырех армейских корпусов и Нахчыванской армией с отдельными бригадами. 

Таким образом, 1-й корпус находился на северной и северо-восточной границе с Арцахом, 2-й на восточной и юго-восточной границе Арцаха, 3-й на северной границе с Арменией и в северном направлении Арцаха в сторону Карвачара, а 4-й был резервным.

В то же время отдельная Нахчыванская армия была сформирована на базе 5-го корпуса ВС Азербайджана.

Предпологаемо формирование нового 6-го корпуса возможно связано с оккупацией территорий Арцаха и новыми реалиями, вытекающими из этого.

Стоит напомнить, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку на параде в честь победы в военном конфликте в Нагорном Карабахе, заявил, что Сюникская область Армении, озеро Севан и Ереван являются "историческими землями" республики.

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Все по теме:

Азербайджан, Армия, Армения.

Автор:

Телеграф
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