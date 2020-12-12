Азербайджан показал новые видео разрухи в послевоенном Карабахе

Последствия разрушений в нескольких селах Нагорного Карабаха, победу в военном конфликте в котором недавно отпраздновали в Азербайджане парадом, выглядят как катастрофа.

Соответствующие кадры опубликовал Sputnik Азербайджан в Telegram.

Так, на кадрах можно увидеть разрушенное село Паправенд Агдамского района Азербайджана. В нем нет уцелевшего дома. Здесь считается большой удачей, если дом не оказался стертым с лица земли, вплоть до фундамента. В большинстве домов отсутствуют двери и окна, вместо них – обугленные зияющие дыры.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в селе Бойахмедли, расположенном в том же районе. Когда-то густо населенный поселок, на данный момент выглядит удручающе пустынным. В нем не видно ни одного человека.

Напомним, 26 июня 1993 года село Бойахмедли заняла армия Армении. Вследствие летнего наступления азербайджанских войск в 1992 году во время Карабахской войны в село зашла Национальная армия Азербайджана. В связи с уходом из села большая часть местного населения превратилась в временно перемещенных лиц (специально для них было основано село Нор Айкаджур), меньшая часть — погибла во время боевых действий. Сейчас в селе никто не живет. Аналогичная история произошла и с селом Паправенд.

Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешли часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.

Полное видео с Парада в честь победы в Нагорно-Карабахской войне смотрите в материале "Телеграфа": "Азербайджан военным парадом отмечает возвращение Нагорного Карабаха (видео)".