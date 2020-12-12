Каток на несколько дворов: в России прорыв трубы обернулся катастрофой (фото)

В Балашихе, что в Московской области прорвало трубу холодного водоснабжения, вследствие чего несколько дворов залило водой.

Фотографии с места происшествия обнародованы в Телеграм-канале Baza.

"Бушующие воды затопили несколько дворов, а вместе с ними – и припаркованные там автомобили. В итоге при минусовой температуре всё это благолепие начало постепенно сковываться корочкой льда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники коммунальных служб уже прибыли на место, однако о сроках устранения последствий аварии ничего не известно.

Как сообщалось ранее, по всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия. Синоптики ожидают, что циклон Yvonne принесет в страну дожди и мокрый снег, что в паре с ночными заморозками приведет к гололеду.

В Киеве 11 декабря прошел ледяной дождь, после чего город превратился в один сплошной каток. Что впрочем не помешало местным жителям сделать сказочные фотографии украинской столицы.