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Каток на несколько дворов: в России прорыв трубы обернулся катастрофой (фото)

Каток на несколько дворов: в России прорыв трубы обернулся катастрофой (фото)
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Балашихе, что в Московской области прорвало трубу холодного водоснабжения, вследствие чего несколько дворов залило водой. 

Фотографии с места происшествия обнародованы в Телеграм-канале Baza. 

"Бушующие воды затопили несколько дворов, а вместе с ними – и припаркованные там автомобили. В итоге при минусовой температуре всё это благолепие начало постепенно сковываться корочкой льда", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что работники коммунальных служб уже прибыли на место, однако о сроках устранения последствий аварии ничего не известно. 

Как сообщалось ранее, по всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия. Синоптики ожидают, что циклон Yvonne принесет в страну дожди и мокрый снег, что в паре с ночными заморозками приведет к гололеду. 

В Киеве 11 декабря прошел ледяной дождь, после чего город превратился в один сплошной каток. Что впрочем не помешало местным жителям сделать сказочные фотографии украинской столицы

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Россия, Московская область, Балашиха.

Автор:

Телеграф
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