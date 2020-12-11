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Обледеневший Киев попал на сказочные фото

Обледеневший Киев попал на сказочные фото
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Вечером 10 декабря циклон Yvonne принес в Киев ледяной дождь, превратив город в один большой каток

Однако даже в столь неприятной ситуации модно найти что-то положительное. Так в пятницу, 11 декабря, сеть заполонили сказочные фотографии украинской столицы. 

Снимками поделились пользователи сети. 

 
 
 
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Публикация от ler (@iamleralera)

 

"Сегодня сказочная погода, каждое дерево оделось в лёд. Очень красиво, хоть и невозможно по льду нормально ходить", - пишут пользователи сети. 

 
 
 
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Публикация от Olga_art_89 (@olga_art_89)

 

 
 
 
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Публикация от TataG (@tata_antoshchuk)

 

 
 
 
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Публикация от Икан то есть (@give_jj)

 

 
 
 
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Публикация от DariaPankova (@madame__panda)

 

 
 
 
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Публикация от #:) (@my.world.ua)

 

 
 
 
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Публикация от @polli_karma

 

"Сегодня самая практичная обувь это коньки", - шутят в сети. 

 
 
 
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Публикация от D.K. (@dimmaccio)

 

 
 
 
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Публикация от Nelly Ram (@rneylia)

 

 
 
 
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Публикация от Атанова Людмила (@liudmila_atanova)

 

 
 
 
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Публикация от Jenna? Yenna? Йенна? Йєнна? ? (@tektonna)

 

 
 
 
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Публикация от @ave_mariiaa_

 

Стоит отметить, что из-за резкого ухудшения погоды в травмпункты за день обратились 162 жителя Киева

Впрочем, некоторые люди не стали унывать и достали коньки из шкафов.

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Все по теме:

Киев, Погода, Зима.

Автор:

Телеграф
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