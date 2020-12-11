Обледеневший Киев попал на сказочные фото

Вечером 10 декабря циклон Yvonne принес в Киев ледяной дождь, превратив город в один большой каток.

Однако даже в столь неприятной ситуации модно найти что-то положительное. Так в пятницу, 11 декабря, сеть заполонили сказочные фотографии украинской столицы.

Снимками поделились пользователи сети.

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"Сегодня сказочная погода, каждое дерево оделось в лёд. Очень красиво, хоть и невозможно по льду нормально ходить", - пишут пользователи сети.

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"Сегодня самая практичная обувь это коньки", - шутят в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от D.K. (@dimmaccio)

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Стоит отметить, что из-за резкого ухудшения погоды в травмпункты за день обратились 162 жителя Киева.

Впрочем, некоторые люди не стали унывать и достали коньки из шкафов.