Обледеневший Киев попал на сказочные фото

Вечером 10 декабря циклон Yvonne принес в Киев ледяной дождь, превратив город в один большой каток.
Однако даже в столь неприятной ситуации модно найти что-то положительное. Так в пятницу, 11 декабря, сеть заполонили сказочные фотографии украинской столицы.
Снимками поделились пользователи сети.
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"Сегодня сказочная погода, каждое дерево оделось в лёд. Очень красиво, хоть и невозможно по льду нормально ходить", - пишут пользователи сети.
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"Сегодня самая практичная обувь это коньки", - шутят в сети.
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Стоит отметить, что из-за резкого ухудшения погоды в травмпункты за день обратились 162 жителя Киева.
Впрочем, некоторые люди не стали унывать и достали коньки из шкафов.