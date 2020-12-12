"Русские врубили кипятильник": сеть обсуждает шестой сбой российской системы на МКС

Поломка системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда" на МКС в субботу, 12 декабря, вызвала волну шуток.

Ими пользователи поделились в соцсетях.

В частности, некоторые пользователи не только констатировали сам факт ЧП, но и припомнили недавние случаи аналогичных поломок и инцидент с отключением электричества и поломкой туалета в американском модуле, предположив, что "русские врубили кипятильник".

Сначала на американском секторе МКС проблемы с электричеством, теперь....

Российская система получения кислорода вышла из строя на борту МКС.

Такое ощущение, что русские врубили кипятильник. — Иностранный агент (@AlexLeonardKatz) December 12, 2020

❗️ Российская система получения кислорода вышла из строя на борту МКС

На МКС снова отключилась российская система получения кислорода. Ходят слухи, что инструкция для этой системы напечатана на 800 листах на матричном принтере «Электроника» и весит пуд. pic.twitter.com/m7a8xYxnAJ — Иностранный агент (@AlexLeonardKatz) December 12, 2020

Вторые не могли не уколоть разработчиков системы за "российское качество".

На МКС снова отключилась российская система получения кислорода Российское качество pic.twitter.com/NgadcMs7nr — Двач (@ru2ch) December 12, 2020

Третьи, по всей видимости, вспомнив о наличии в себе таланта прогнозиста, предположили, что "скоро российский модуль самоотвалится с МКС" и тут же пришли к выводу, что "оно может и к лучшему".

Понятно, что скоро, российский модуль самоотвалится с МКС. Оно может и к лучшему https://t.co/J0zgjD5ZnG — ❌Руслан❌ #перемен (@Desperado__rus) December 12, 2020

А у амеріканців туалет ломався.

Российская система получения кислорода вновь отключилась на МКС.

Космонавт Рыжиков сообщил,что система получения кислорода вновь отключилась в российском сегменте МКС.За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила пять раз — Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) December 12, 2020

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 ноября SpaceX отправили на МКС ракету Falcon 9 c кораблем Crew Dragon и четырьмя астронавтами на борту.