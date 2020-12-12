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Суббота, 12.12.2020
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"Русские врубили кипятильник": сеть обсуждает шестой сбой российской системы на МКС

"Русские врубили кипятильник": сеть обсуждает шестой сбой российской системы на МКС
16:58 Сегодня Телеграф

Поломка системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда" на МКС в субботу, 12 декабря,  вызвала волну шуток.

Ими пользователи поделились в соцсетях.

В частности, некоторые пользователи не только констатировали сам факт ЧП, но и припомнили недавние случаи аналогичных поломок и инцидент с отключением электричества и поломкой туалета в американском модуле, предположив, что "русские врубили кипятильник".

 

 

Комменты МКС

 

Вторые не могли не уколоть разработчиков системы за "российское качество".

 

Третьи, по всей видимости, вспомнив о наличии в себе таланта прогнозиста, предположили, что "скоро российский модуль самоотвалится с МКС" и тут же пришли к выводу, что "оно может и к лучшему".

 

 

комментарии МКС

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 ноября SpaceX отправили на МКС ракету Falcon 9 c кораблем Crew Dragon и четырьмя астронавтами на борту.

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Все по теме:

МКС, Звезда, Поломки, модудли, российские комонавты.

Автор:

Телеграф
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