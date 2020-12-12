"Русские врубили кипятильник": сеть обсуждает шестой сбой российской системы на МКС

Поломка системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда" на МКС в субботу, 12 декабря, вызвала волну шуток.
Ими пользователи поделились в соцсетях.
В частности, некоторые пользователи не только констатировали сам факт ЧП, но и припомнили недавние случаи аналогичных поломок и инцидент с отключением электричества и поломкой туалета в американском модуле, предположив, что "русские врубили кипятильник".
Сначала на американском секторе МКС проблемы с электричеством, теперь....
Российская система получения кислорода вышла из строя на борту МКС.
Такое ощущение, что русские врубили кипятильник.
— Иностранный агент (@AlexLeonardKatz) December 12, 2020
❗️ Российская система получения кислорода вышла из строя на борту МКС
— НТВ (@ntvru) December 12, 2020
На МКС снова отключилась российская система получения кислорода.
Ходят слухи, что инструкция для этой системы напечатана на 800 листах на матричном принтере «Электроника» и весит пуд. pic.twitter.com/m7a8xYxnAJ
— Иностранный агент (@AlexLeonardKatz) December 12, 2020
Вторые не могли не уколоть разработчиков системы за "российское качество".
На МКС снова отключилась российская система получения кислорода
Российское качество pic.twitter.com/NgadcMs7nr
— Двач (@ru2ch) December 12, 2020
Третьи, по всей видимости, вспомнив о наличии в себе таланта прогнозиста, предположили, что "скоро российский модуль самоотвалится с МКС" и тут же пришли к выводу, что "оно может и к лучшему".
Понятно, что скоро, российский модуль самоотвалится с МКС. Оно может и к лучшему https://t.co/J0zgjD5ZnG
— ❌Руслан❌ #перемен (@Desperado__rus) December 12, 2020
А у амеріканців туалет ломався.
Российская система получения кислорода вновь отключилась на МКС.
Космонавт Рыжиков сообщил,что система получения кислорода вновь отключилась в российском сегменте МКС.За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила пять раз
— Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) December 12, 2020
Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 ноября SpaceX отправили на МКС ракету Falcon 9 c кораблем Crew Dragon и четырьмя астронавтами на борту.