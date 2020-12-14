Разрушенные дома и ни единой души: появилось свежее видео из Нагорного Карабаха

Азербайджанская сторона решила познакомить общественность с положением дел на территориях непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые она освободила от оккупации.

На кадрах из села Зейлик Кельбаджарского района видно, как сильно война "ударила" по этой местности.

Ролик был обнародован на официальном сайте министерства обороны Азербайджанской Республики.

На видеорепортаже видны пустующие полуразрушенные, а местами и полностью разрушенные дома. В селе не осталось ни одного человека.

Напомним, что в столице Азербайджана Баку 10 декабря, прошел парад приуроченный в честь освобождения от оккупации Нагорного Карабаха.