Азербайджан объявил об антитеррористической операции в районе Гадрута: что происходит в Карабахе 13 декабря

Азербайджан провел антитеррористическую операцию в окрестностях Гадрута в Нагорном Карабахе 13 декабря.

Об этом сообщают "Известия".

"После подписания совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды <...> Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский <...> Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию", - сказано в сообщении.

Сообщается, что армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций со стороны оставшихся армянских вооруженных формирований.

В ответ, Минобороны Армении обсудил нарушения перемирия с главой российской Минобороны Сергеем Шойгу.

Там осудили провокацию со стороны Азербайджана. Сложившаяся ситуация, по сведениям военного ведомства, ставит под угрозу хрупкий мир.

В минобороны Азербайджана, утверждают, что режим прекращения огня, установленный на территории Нагорного Карабаха с 10 ноября, продолжает действовать в настоящее время.

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