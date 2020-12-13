Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Донбасс вернется в Украину очень быстро, а с Крымом будет сложнее: Пионтковский озвучил прогноз
Донбасс вернется в Украину очень быстро, а с Крымом будет сложнее: Пионтковский озвучил прогноз
Бизнесмен рассказал, как власть провалила подготовку к эпидемии COVID-19 в Украине
Бизнесмен рассказал, как власть провалила подготовку к эпидемии COVID-19 в Украине
За 15 минут: компьютер показал, как COVID-19 накапливается внутри автомобиля (видео)
Компьютер показал, как COVID-19 накапливается внутри автомобиля
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)

В Чечне насчитали шесть землетрясений за сутки: появилось новое видео

В Чечне насчитали шесть землетрясений за сутки: появилось новое видео
Обновлено 20:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Чечне за сутки зафиксировали сразу шесть землетрясений. 

Об этом пишет ТАСС ссылаясь на представителя регионального МЧС. 

"Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий", - отметил он. 

Первые подземные толчки в Чечне были зафиксированы в 00:30 (23:30 по Киеву) по местному времени, тогда силу землетрясение оценили в 5,6 баллов. 

Следующие толчки магнитудой в 3,7 баллов были зафиксированы в 12:15, а уже в 14:40 регион тряхнуло на 4,1 балла. 

После этого в 15:08 и 16:05 были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой в 3,1 и 3,8 балла соответственно. 

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. 

Как сообщалось ранее, в России рыбаки стали свидетелями масштабного пожара на берегу реки, на которой они рыбачили. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Землетрясение, Чечня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
02 Стало известно о мотивах мужчины, который выбросился из окна вместе с 5-летней дочерью в Москве
03 Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
04 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
05 Боевик "ДНР" из базы "Миротворца" умер при странных обстоятельствах возле Петербурга (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе
Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе
Уехавший из Луганска журналист сравнил город с бывшей возлюбленной
Уехавший из Луганска журналист сравнил город с бывшей возлюбленной
В Европе супермаркеты начали запасаться едой и лекарствами: названа причина
В Европе супермаркеты начали запасаться едой и лекарствами: названа причина
Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь