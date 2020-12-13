В Чечне насчитали шесть землетрясений за сутки: появилось новое видео

В Чечне за сутки зафиксировали сразу шесть землетрясений.

Об этом пишет ТАСС ссылаясь на представителя регионального МЧС.

"Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий", - отметил он.

Первые подземные толчки в Чечне были зафиксированы в 00:30 (23:30 по Киеву) по местному времени, тогда силу землетрясение оценили в 5,6 баллов.

Следующие толчки магнитудой в 3,7 баллов были зафиксированы в 12:15, а уже в 14:40 регион тряхнуло на 4,1 балла.

После этого в 15:08 и 16:05 были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой в 3,1 и 3,8 балла соответственно.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

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