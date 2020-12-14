Рогозин удивился полету ракеты «Ангара 5» и повеселил сеть

14 декабря космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

В свою очередь на данное событие отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Она летает, черт возьми!!!", - с удивлением прокомментировал он запуск "Ангара-А5" в своем Твиттере.

Такая реакция не могла остаться без внимания со стороны сети.

Пользователей сети насмешил такой комментарий от главы "Роскосмоса".

В сети также появились кадры с самого запуска ракеты:

Первые кадры пуска ракеты-носителя #Ангара-А5 с космодрома #Плесецк. В 09:04 мск разгонный блок «Бриз-М» отделился от носителя Дальнейшее выведение орбитального блока будет осуществляться с помощью разгонного блока «Бриз-М» pic.twitter.com/P8fHrzxHZS — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 14, 2020

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