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Рогозин удивился полету ракеты «Ангара 5» и повеселил сеть

Рогозин удивился полету ракеты «Ангара 5» и повеселил сеть
11:28 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

14 декабря космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

В свою очередь на данное событие отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Она летает, черт возьми!!!", - с удивлением прокомментировал он запуск "Ангара-А5" в своем Твиттере.

Такая реакция не могла остаться без внимания со стороны сети.

Пользователей сети насмешил такой комментарий от главы "Роскосмоса".

твит

Совсем приехали. Космические "достижения" России подняли на смех в сети

В сети также появились кадры с самого запуска ракеты: 

Читайте также в материале "Телеграфа": С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17".

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Все по теме:

Россия, Дмитрий Рогозин, Ракета, Ангара 5.

Автор:

Телеграф
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