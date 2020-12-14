В Армении тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна (видео)

В Ереване проходит массовый митинг противников премьера страны Никола Пашиняна.

Кадры демонстраций появились в Телеграм-каналах.

"Шествие началось в административном районе Арабкир. Участники двигаются по направлению к центру города. "Армения без Никола", "Никол – предатель", - скандируют сторонники оппозиции", - сообщает Спутник.Армения, отмечая, что в демонстрации принимает участие несколько тысяч человек.





Как сообщалось ранее, антиправительственные протесты в Армении начались 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения между Баку, Ереваном и Москвой.

Данным соглашением было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, а также о выводе из региона армянских войск.

Многие из жителей Армении восприняли такой шаг, как объявление капитуляции.

В правительстве Пашиняна после этого произошел ряд громких отставок, но сам он покидать пост не намерен.