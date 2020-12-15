Огонь охватил все здание: появилось видео смертельного пожара в доме престарелых

15 декабря в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в доме престарелых в результате которого 11 человек погибли, а четверым удалось спастись. В сети появились жуткие кадры пожара.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех.Ну почти".

Согласно заявленой информации, руководитель пансионата в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек была задержана.

Также в сети поделились видео с места событий в селе Ишбулдино в Башкирии:

Стоит отметить, что предварительно, одной причиной пожара в доме престарелых в Башкирии, могло стать неосторожное обращение с огнем.

Остальные детали происшествия устанавливают специалисты.

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