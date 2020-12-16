Серость и безнадежность: новые кадры из сел в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана распространило кадры из сел Сеидляр, Мезре и Сариджали в Нагорном Карабахе, где как и в селах Паправенд и Бойахмедли, не осталось ни одного "живого" дома.

Они опубликованы в YouTube-канале министерства.

На кадрах видно заброшенные дома, в которых жить просто невозможно.

Причем, на людом из кадром открывается очень печальная картина. Дело в том, что весь регион, судя по кадрам, пропитан безысходностью, серостью и невозможностью вдохнуть жизнь эти разрушенные дома.

В них на данный момент просто невозможно жить.

Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешли часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.

Как сообщал "Телеграф", Азербайджан отметил победу в спорном регионе парадом. Полное видео с этого мероприятия смотрите в материале: Азербайджан военным парадом отмечает возвращение Нагорного Карабаха (видео).