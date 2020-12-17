"Нечему там деградировать": Портников объяснил суть режима Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный неправ, что под руководством президента РФ Владимира Путина система рушится, поскольку его режиму некуда деградировать.

Такое мнение высказал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

Заметим, что после обнародования новых данных об отравлениях Навального, он прокомментировал ситуацию на своем сайте, заявив, что за 20 лет под руководством Путина "система деградирует целиком, на всех уровнях".

Портников прояснил, что при СССР мог найти убежище каждый, кто участвовал в преступлениях против "неугодных" Кремлю лиц, такая система установилась после переворота 1917 года, и Путин реставрировал ее "на руинах ельцинских демократических декораций".

Так, сейчас в РФ укрывают всякого, кто помогал убивать активистов Майдана, был зачинщиком "русской весны" на Донбассе, или уничтожал противников Путина, — это и есть суть текущего режима.

"Так что ничего не деградировало, господин Навальный. Нечему там деградировать", - подытожил Портников.

Как сообщал "Телеграф", фигуранты дела об отравлении Навального засветились в ряде мемов.