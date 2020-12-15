Навальный и его отравители попали в еще один яркий мем

После проведения расследования изданиями The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, в ходе которого были раскрыты имена ответственных за попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в сети продолжают публиковать множество мемов и фотожаб.

Не остался в стороне и сам Навальный.

Так на своей странице в Твиттер оппозиционер объявил о конкурсе за лучшую картинку, посвященную героям расследования.

"Во-первых, много весёлых картинок на тему вчерашнего расследования. А во-вторых, мы давно не брали в руки фотошопа", - написал Навальный.

Во-первых, много весёлых картинок на тему вчерашнего расследования.

А во-вторых, мы давно не брали в руки фотошопа.

За лучшую смешную картинку на тему вчерашнего видео приз - любая толстовка из нашего магазина мерча.

Работы надо постить в реплаи к этому твиту! pic.twitter.com/7m0BkUjqlY — Alexey Navalny (@navalny) December 15, 2020

Помимо того, он обнародовал несколько работ пользователей сети.

Отметим, что российские пропагандисты после выхода расследования долгое время никак на него не реагировали, что тоже не осталось без внимания.