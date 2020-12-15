Отравители Навального из ФСБ стали героями фотожаб

Независимое расследование изданий The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального продолжается. После того, как трем авторитетным изданиям удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении Навального, список этих агентов был обнародован.

Эта ситуация не осталась без внимания юмористов. Пользователи сети начали активно создавать фотожабы и мемы по теме.

Один из пользователей Twitter обнародовал забавное сравнение агентов ФСБ с российскими знаменитостями.

моя команда по спасению России pic.twitter.com/2TiOl4U6kR — анатолий ноготочки (@A_Kapustin) December 15, 2020

Еще один мем посвящен визиту журналистов CNN к одному из сотрудников ФСБ Олегу Таякину, которого считают старшим членом группы по отравлению Алексея Навального.

Простите меня пожалуйста pic.twitter.com/M8BskgURAq — OLA Dration (@dration) December 14, 2020

Шутили также на тему того, что кремлевские пропагандисты могут придумать нелепую отмазку для ФСБ-шников, как это было с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых подозревают в отравлении Сергея Скрипаля.

Стоит отметить, что "команда Путина" пока никак не комментирует вышеупомянутое расследование авторитетных изданий.