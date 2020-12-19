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Каспаров назвал единственную причину, по которой Путин добровольно отдаст власть

Каспаров назвал единственную причину, по которой Путин добровольно отдаст власть
08:26 Сегодня Телеграф фото: DW

13-й чемпион мира по шахматам и политик Гарри Каспаров уверен, что президент России Владимир Путин добровольно отдаст бразды правления страной только в случае очень серьезных проблем со здоровьем.

Такое мнение он высказал в интервью "Обозреватель".

"Путин реально подмял под себя все пространство. И я не могу представить, как он сможет влиять на различные конкурирующие в России группы, не имея под собой президентского кресла. Но если Путин его действительно отдаст и уйдет, это будет связано в первую очередь с катастрофическим ухудшением его здоровья. Никакие другие причины его к этому не подтолкнут", - сказал он.

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При этом, по словам политика, вряд ли передав власть в другие руки в этот раз, Путин сможет и дальше сохранять влияние, как это было в 2008 году, когда РФ номинально руководил Дмитрий Медведев, а продолжал управлять всем Путин.

"В 2008 году он поставил на свое место Медведева. Но тогда он был гораздо моложе, ситуация была гораздо более перспективной, да и настроения в стране были другими. Но и тогда Путин начал дергаться, ситуация вызвала у него дискомфорт, и он убрал Медведева. Сейчас у нас совершенно другая история, когда он должен уйти, отдав все рычаги власти", - добавил Каспаров.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент РФ Владимир Путин, заявивший что уже почти двадцать лет раздумывает над кандидатурой своего преемника, может выбрать им свою дочь Екатерину Тихонову.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Гарри Каспаров, Президентство.

Автор:

Телеграф
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