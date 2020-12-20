В Беларуси объявили масштабные протесты против диктатуры Лукашенко: видео и детали

В Беларуси уже пятый месяц не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Утром воскресенья, 20 декабря, в городах Беларуси стартовал "Марш народного трибунала". Эта акция децентрализована, в оппозиционных телеграм-каналах предложили протестующим в Минске "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.

В 9:00 на улицах Минска и других городов начали собираться люди, сообщает Telegram-канал Nexta.

Первыми группу митингующих собрали жители столичного микрорайона Сухарево.

В других районах Минска тоже формируются колонны.

При этом движение поддержки Лукашенко "Ябатька" вывело на улицы Минска трактора под песню "Любимую не отдают". Колонну сопровождают машины ГАИ.

В районе Каменная горка несколько человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь Солидарности. Автомобилисты, которые не смогли присоединится к цепи, поддерживают ее гудками.

"Если вам не удалось сформировать колонну — вы можете выбрать другую подходящую форму протеста. Главное — не оставаться в стороне!", - отмечают участники протеста.

Колонны уже успели сформировать на улице Богдановича в Минске и Заславле.

На улице Одинцова в Минске силовики толпой скрутили и избили мужчину.

Напомним, что 17 декабря в Беларуси председатель КГБ Иван Тертель во время своего выступления на "Гродно-Азоте" признался, что режим якобы готовится к "горячей войне" весной 2021 года.