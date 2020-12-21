Все завертелось, многие хотят поживиться: "пропавший" с семьей бизнесмен записал странное видео

Бизнесмен Александр Фреюк, чья пропажа вызвала переполох в Новосибирске, объявился в соцсетях и записал странное видео.

Запись его обращения приводит Телеграм-канал LIFE SHOT.

"Пропавший" бизнесмен, которого вот уже несколько дней разыскивают в Новосибирске, объявился в соцсетях. Александр Фреюк говорит, что никого не кидал, а это его самого кинули. Он пообещал рассказать, "как всё было на самом деле", но так и не рассказал", - говорится в подписи к видео.

"Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы и после этого все предалось огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться, но по-порядку расскажу обо всем. О том, как есть на самом деле, а не то как пишут и так далее", - сказал он.

Впрочем, пользователи сети заметили странности в поведении мужчины.

Как сообщалось ранее, "пропажа" Фреюка может быть связана с тем, что он задолжал крупную сумму и решил сбежать в Москву.