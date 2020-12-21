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Все завертелось, многие хотят поживиться: "пропавший" с семьей бизнесмен записал странное видео

Все завертелось, многие хотят поживиться: "пропавший" с семьей бизнесмен записал странное видео
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Бизнесмен Александр Фреюк, чья пропажа вызвала переполох в Новосибирске, объявился в соцсетях и записал странное видео. 

Запись его обращения приводит Телеграм-канал LIFE SHOT. 

"Пропавший" бизнесмен, которого вот уже несколько дней разыскивают в Новосибирске, объявился в соцсетях. Александр Фреюк говорит, что никого не кидал, а это его самого кинули. Он пообещал рассказать, "как всё было на самом деле", но так и не рассказал", - говорится в подписи к видео. 

"Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы и после этого все предалось огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться, но по-порядку расскажу обо всем. О том, как есть на самом деле, а не то как пишут и так далее", - сказал он. 

Впрочем, пользователи сети заметили странности в поведении мужчины. 

Как сообщалось ранее, "пропажа" Фреюка может быть связана с тем, что он задолжал крупную сумму и решил сбежать в Москву. 

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Все по теме:

Россия, Новосибирск, Александр Фреюк.

Автор:

Телеграф
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