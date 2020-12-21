Скачать
Среда, 23.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году
Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году
Загадочный огненный шар с грохотом пронесся в небе над Китаем: видео и версии
Загадочный огненный шар с грохотом пронесся в небе над Китаем: видео и версии
В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)

"Могли и БТРы пригнать": в Минске сорвали акцию пенсионеров, требовавших трибунала для Лукашенко (видео)

"Могли и БТРы пригнать": в Минске сорвали акцию пенсионеров, требовавших трибунала для Лукашенко (видео)
Обновлено 17:17 Пн, 21 Декабрь 2020 Телеграф

В понедельник, 21 декабря, в 40-й день со дня смерти Романа Бондаренко, после которой протесты в Беларуси обострились, в Минске пенсионеры устроили протестную акцию в нескольких местах города.

Об этом сообщают в Telegram-канале "NEXTA".

Так, у универмага "Беларусь" пожилые люди водили хороводы вокруг елки и скандировали: "Верым! Можам! Пераможам!". Причем все происходило прямо на глазах милиции.

Минск протесты

Кроме того, так называемый Марш Мудрости также состоялся у Красного костёла, на привокзальной площади. Пенсионеры собрались и у памятника Марату Козею с требованием трибунала для всех причастных к гибели протестующих.

При этом, чтобы сорвать акцию, милиционеры устроили эвакуацию из универмага "Беларусь".

"Оккупантов настолько пугает любая активность белорусов, что даже группа из нескольких десятков свободных бабушек и дедушек вызывает у них приступы паники. Хорошо, что только эвакуировали. А то могли ведь и БТРы пригнать", - комментируют в в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 20 декабря, в Беларуси началась новая волна протестов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск, Видео.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото с гробом Кернеса в харьковском соборе
02 Стало известно, как распределят наследство Кернеса
03 Кто из украинских политиков приехал проводить Кернеса в последний путь (фото)
04 Скандал с учителем и ученицей в Конотопе: выяснилась причина конфликта (видео)
05 Умирающим подбросили к стенам больницы: украинец стал донором для четырех человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы будем тебя помнить&quot;: видео демонтажа пугающего памятника в России насмешило украинцев
"Мы будем тебя помнить": видео демонтажа пугающего памятника в России насмешило украинцев
Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео
Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео
Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)
На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь