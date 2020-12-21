"Могли и БТРы пригнать": в Минске сорвали акцию пенсионеров, требовавших трибунала для Лукашенко (видео)

В понедельник, 21 декабря, в 40-й день со дня смерти Романа Бондаренко, после которой протесты в Беларуси обострились, в Минске пенсионеры устроили протестную акцию в нескольких местах города.

Об этом сообщают в Telegram-канале "NEXTA".

Так, у универмага "Беларусь" пожилые люди водили хороводы вокруг елки и скандировали: "Верым! Можам! Пераможам!". Причем все происходило прямо на глазах милиции.

Кроме того, так называемый Марш Мудрости также состоялся у Красного костёла, на привокзальной площади. Пенсионеры собрались и у памятника Марату Козею с требованием трибунала для всех причастных к гибели протестующих.

При этом, чтобы сорвать акцию, милиционеры устроили эвакуацию из универмага "Беларусь".

"Оккупантов настолько пугает любая активность белорусов, что даже группа из нескольких десятков свободных бабушек и дедушек вызывает у них приступы паники. Хорошо, что только эвакуировали. А то могли ведь и БТРы пригнать", - комментируют в в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 20 декабря, в Беларуси началась новая волна протестов.