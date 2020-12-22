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Режиссер с украинскими корнями задержан в Москве за пару минут пикета с синими трусами (фото, видео)

Режиссер с украинскими корнями задержан в Москве за пару минут пикета с синими трусами (фото, видео)
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: База

Накануне один из сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального раскрыл подробности спецоперации. Так, 22 декабря режиссер Виталий Манский вышел в одиночный пикет к зданию ФСБ в поддержку Навального. Вместо плаката он растянул синие трусы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Согласно завленной информации уже через несколько минут Манского задержали. Данный инцидент произошел на Лубянке и сейчас режисера ведут в Мещанское ОВД.

Стоит отметить что Виталий Всеволодович Манский является 57-летним российским режиссером документального кино, а также сценаристом, продюсером. Он лауреат ряда российских и международных фестивалей и кинопремий. Родом из Львова, и на данный момент живет в Латвии.

В марте 2014 подписал письмо "Мы с Вами!" в поддержку Украины против агрессии РФ. В то же время уже в мае 2018 он поддержал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, что ранее, в разговоре между Навальным и сотрудником ФСБ, который участвовал в отравлении, офицер признал, что яд нанесли на трусы.  

Читайте также в материале "Телеграфа": Спецслужбы РФ увидели в расследовании оппозиционера Алексей Навального "след иностранных спецслужб". 

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Все по теме:

Пикет, ФСБ, Алексей Навальный, Виталий Манский.

Автор:

Телеграф
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