Джамшут оказался не при чем: подруги убитой в Москве узнают стрелка на видео

В среду, 23 декабря, в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по компании девушек, в результате чего одна из них была ранена. Вскоре 30-летняя Наталья Пронина скончалась. Следствие продолжает выяснять обстоятельства смерти девушки.

Сразу после случившегося подруга убитой рассказала, что стрелявшим может быть мужчина по имени Джамшут.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

"Он работал неподалёку и в течение месяца пытался познакомиться с девушкой. Но она его "отшивала", - говорится в сообщении.

Однако правоохранители установили, что этот мужчина не причастен к убийству.

После того, как подруга убитой посмотрела видео с камер, она заявила, что убийца похож на молодого человека Натальи — 33-летнего Александра Кравченко.

Парня сразу же объявили в розыск.

Известно, что он проживает в Крыму. К Наталье приезжал несколько раз месяц.