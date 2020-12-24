В Ереване обострились протесты за отставку премьера, и Пашинян ответил на обвинения

В столице Армении не утихают протесты. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна.

Участники протеста попытались заблокировать здание правительства и сорвать заседание, которое собрал премьер. Однако силовики не позволили им этого сделать.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян все же начал заседание правительства и в ходе него заявил, что процессы происходящие на границе с Азербайджаном нельзя считать демаркацией и делимитацией, передает Sputnik Армения.

"Мы не отступили ни на миллиметр от международно признанных границ Армении, об этом не может идти и речи", - сказал он.

По словам Пашиняна, на данном этапе происходит лоцирование определенных приграничных пунктов, чтобы была действенная система безопасности.

В это время правительственные автомобили совершили наезд на полицейских и активистов.

Активисты перекрыли улицу Мелика Адамяна, на кадрах хорошо видно, как одну девушку защемило между двумя машинами, а полицейские вместе с активистами оказались на капоте другой машины.

В результате грубых действий полиции одной из протестующих стало плохо.

Вскоре к правительственному зданию прибыли дополнительные силы полиции и скорая.

Корреспондент Sputnik Армения отмечает, что активистов подвергают приводу. На кадрах видно, как одного из них протестующих держат двое полицейских.