Не может без него обходиться: в России рассказали о медицинском аппарате на теле Путина

Российский историк Валерий Соловей заявил, что у президента России Владимира Путина, у которого ранее подозревали инсульт, действительно большие проблемы со здоровьем, под костюмом он носит аппарат, без которого не может обходиться.

Об этом он заявил в программе "Особое мнение".

"Не заметили того, что было под его костюмом. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Я имею виду медицинский аппарат, который на нем находился и без которого он не может обходиться уже", - сказал он, комментируя вопрос журналистки, а было ли что-то, чего зрители не увидели во время пресс-конференции Путина.

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Как сообщал "Телеграф", в последнее время распространяются слухи о болезни Паркинсона у президента России Владимира Путина.

Также с началом пандемии Владимир Путин спрятался в бункере и фактически не появлялся перед народом, проводя совещания из резиденции в Ново-Огарево (Подмосковье). В окружении президента РФ его поведение сочли трусливым и, авторитет Путина существенно упал.