"Какая детская наивность": астролог предсказал участь "пожизненно неприкосновенного" Путина

В пятницу, 25 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о своей пожизненной неприкосновенности. В сети посмеялись над этим решением.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке астролог Влад Росс.

"Какая детская наивность. В России неприкосновенность неприкосновенностью, а расстрел царя по расписанию - Павел I, Александр II, Николай II…", - так он прокомментировал данный "ход" Путина.

В свою очередь пользователи сети также не остались в стороне и поделились своими комментариями.

Стоит напомнить, что ранее российский историк Валерий Соловей заявил, что у президента России Владимира Путина, у которого ранее подозревали инсульт, якобы действительно большие проблемы со здоровьем, под костюмом он носит аппарат, без которого не может обходиться.