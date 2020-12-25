"Покруче той Аленки": в России нашли еще один жуткий памятник (фото)

В России обнаружили еще один памятник, похожий на памятник Алёнке, которая, по легенде, является основательницей села Новая Аленовка, установленный в Нововоронеже (Воронежская область, Россия).

Об этом сообщается в Telegram-канале "Божена".

"…Женщина из композиции "Трое друзей и собака" будет покруче той Аленки. И выглядит поосновательнее, *рен снесешь", - комментируют в Telegram-канале.

Памятник установлен на улице Богатикова в Новосибирске. Эта художественная композиция появилась в 2019 году. Стоит отметить, что этим памятником новосибирцы тоже недовольны. В сентябре местное издание "Сибкрай" писало о том, что известный российский краевед Константин Голодяев назвал сооружение "убожеством".

Не смог удержаться от комментария по поводу внешнего памятника в Ноосибирске и офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Альонку знесли. Але її сестра з Новосибірську приймає естафету. Роісся впєрде!" – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", ранее 21 декабря власти Нововоронежа приняли решение демонтировать памятник Аленке из-за скандала.