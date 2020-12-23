"Мы будем тебя помнить": видео демонтажа пугающего памятника в России насмешило украинцев

21 декабря власти Нововоронежа, что в Росиии, где недавно установили памятник Аленке, приняли решение демонтировать его из-за скандала, который он вызвал своим внешним видом. Так, в сети высмеяли видео демонтажа "жуткого" шедевра.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Прощай Аленка... Ты подарила столько улыбок украинцам. Мы будем тебя помнить", - так прокомментировал он видео демонтажа памятника.
Видео демонтажа:
В свою очередь другие пользователи сети также не остали равнодушны и поделились своими комментариями.
Многие шутили и иронизировали по данному поводу.
Некоторые пользователи даже поделились смешными карикатурами.
Читайте также в материале "Телеграфа": В Киеве нашли не менее жуткую "сестру" Аленки из российского Нововоронежа.