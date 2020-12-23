"Мы будем тебя помнить": видео демонтажа пугающего памятника в России насмешило украинцев

21 декабря власти Нововоронежа, что в Росиии, где недавно установили памятник Аленке, приняли решение демонтировать его из-за скандала, который он вызвал своим внешним видом. Так, в сети высмеяли видео демонтажа "жуткого" шедевра.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Прощай Аленка... Ты подарила столько улыбок украинцам. Мы будем тебя помнить", - так прокомментировал он видео демонтажа памятника.

Видео демонтажа:

В свою очередь другие пользователи сети также не остали равнодушны и поделились своими комментариями.

Многие шутили и иронизировали по данному поводу.

Некоторые пользователи даже поделились смешными карикатурами.

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