Состояние крайне тяжелое: ребенок на грани смерти после ДТП с автобусом в России

Пострадавший 25 декабря в ДТП с автобусом под Рязанью десятилетний мальчик, которого забрали в Москву в центр доктора Рошаля, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

ОБ этом сообщает власти региона, передает РИА Новости.

Отмечается, что ребенок лишился трех конечностей и травмировал позвоночник.

"Один ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Это мальчик 10 лет, у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях", - говорится в сообщении.

В момент аварии в автобусе находились 26 человек. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Пострадали 13 человек в возрасте от 7 до 48 лет. Все они были доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Из них трое, в том числе десятилетний мальчик и девушка 17 лет, были доставлены в реанимацию.

На данный момент в больницах Рязани остаются 10 пострадавших: шесть взрослых в областной клинической больнице и четверо детей в областной детской клинической больнице.

"Жизни взрослых пациентов ничего не угрожает. Среди четырех детей один тяжёлый, двое средней степени тяжести, один с лёгкими травмами", - добавили