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Скульпторы принимают что-то тяжелое: россияне показали новый странный "шедевр" (фото)

Скульпторы принимают что-то тяжелое: россияне показали новый странный "шедевр" (фото)
01:22 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В России открыли очередной странный памятник. На сей раз отметился город Астрахань. 

Об этом написал Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Телеграм-канале.

"Стойкое впечатление, что на России что-то тяжелое принимают для своих шедевров. 25.12.2020 в Астрахани открыли мемориал "Черный тюльпан", - сказано в сообщении. 

В комментариях к записи пользователи сети высказали свое мнение по этому поводу. 

"Посадка у него, как у Доцента в камере"

"Из китайских пластиковых игрушек собирали?"

"Деградация образования, в том числе и художественного", - пишут пользователи. 

Напомним, в России установили памятник Алёнке, которая, по легенде, является основательницей села Новая Аленовка. Сразу после его открытия в сети обратили внимание на ее внешность.

Однако позже в Новосибирске обнаружили еще один "шедевр", посвященный "троим друзьям и собаке". 

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Все по теме:

Россия, Памятник, Астрахань.

Автор:

Телеграф
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