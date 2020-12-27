Зеленский обидел Путина до глубины души? В Кремле сделали признание

Президент Украины Владимир Зеленский почти не контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире Россия 1.

"Что касается отношений с нынешней украинской властью, сейчас никто особо и не звонит", - отметил он.

Кроме того, Песков вспомнил Зеленскому его обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

"Слова президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им в начале года в Польше сильно резанули не только слух и сердце Путина, но и огромного количества наших ветеранов и вообще всех, что живет на территории бывшего СССР и чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне", - отметил пресс-секретарь Путина.

"Да и на самой Украине очень много таких", – добавил он.

Также Песков заявил, что процесс выполнения договоренностей по Донбассу, достигнутых в Париже, и выполнение минского комплекса мер, "не то что забуксовал" – за их выполнение никто даже не брался.