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Зеленский обидел Путина до глубины души? В Кремле сделали признание

Зеленский обидел Путина до глубины души? В Кремле сделали признание
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский почти не контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил Дмитрий Песков  в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире Россия 1.

"Что касается отношений с нынешней украинской властью, сейчас никто особо и не звонит", - отметил он.

Кроме того, Песков вспомнил Зеленскому его обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

"Слова президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им в начале года в Польше сильно резанули не только слух и сердце Путина, но и огромного количества наших ветеранов и вообще всех, что живет на территории бывшего СССР и чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне", - отметил пресс-секретарь Путина.

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"Да и на самой Украине очень много таких", – добавил он.

Также Песков заявил, что процесс выполнения договоренностей по Донбассу, достигнутых в Париже, и выполнение минского комплекса мер, "не то что забуксовал" – за их выполнение никто даже не брался.

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Все по теме:

Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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