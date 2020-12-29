Акт устрашения: суд в России вынес неоднозначное решение по скандальному духовнику (видео)

Во вторник, 29 декабря, Басманный суд Москвы арестовал ранее задержанного отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова), которого называют бывшим духовником Натальи Поклонской.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Бывшего схиигумена Сергия арестовали на два месяца. Его обвиняют в склонении к суициду, хотя см бывший монах своей вины не признает.

"Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает. Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно", — сказал правозащитник Романова.

Журналист Ксения Собчак резко прокомментировала арест экс-монаха, заявив про профнепригодность российской правоохранительной системы.

"Полгода вся правоохранительная система тщетно пыталась возбудить дела в отношении Сергия Романова, чтобы его урезонить. Были и нападение на нашу съемочную группу, и насилие в отношении детей. Система показала свою профнепригодность. Понятно же, что Сергий Романов не сам бил детей и журналистов, он своими проповедями задал вектор, создал благоприятные, скажем так, для этого условия. Тут надо работать, доказывать цепочку, увязать слово и дело - слово пастыря, отразившееся в делах его последователей", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

По ее словам, задержание Романова, ничто иное, как политическое решение.

"Сергий Романов совершил много преступлений, реальных преступлений, но судить его нужно по закону, а не по понятиям. А пока картинка в пользу фанатиков, что поддерживают опального схиигумена, увы...." – резюмировала журналистка.

Как сообщал "Телеграф", ранее в оккупированном Донецке боевики т.н. "МГБ ДНР" задержали российского пропагандиста Романа Манекина.