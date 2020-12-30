У получившей «паспорт «ДНР» Чичериной появились проблемы с полицией

30 декабря скандальной российской певице Юлии Чичериной, ранее получившей "паспорт ДНР" пришла повестка в полицию.

Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале. Также поделившись фото самого документа.

Певица намекнула, что возможно будет убежище у боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые выдали ей свои "паспорта".

В свою очередь блогер Александр Коваленко, также известный под ником "Злой одессит" поделился своим комментариям по данному поводу.

"Это же надо, чтобы в коем-то веке Юлия Чичерина так порадовала", - отметил с иронией он.

Стоит отметить, что российскую певицу призвала полиция РФ, что вызвало бурю негодования у женщины и она даже намекала на то, что полиция России якобы работает на США и Украину.

"Дело в том, что Юля, точно так же как и Захар Прилепин, Иван Охлобыстин и прочая актерско-певическая братия, структурно подчинены МО РФ, а в частности – ГУ ГШ ВС РФ. Эдакое, театральное подразделение Владислава Суркова. А поскольку сейчас Лубянка начинает жестко таскать политические и общественные проекты Гризодубовой, после наезда Следственного комитета РФ на Константина Малофеева, задержания схимонаха Сергия, Юля пошла на карандаш следующей", - рассказал Александр Коваленко.

Напомним, что в октябре 2020 года российская певица Юлия Чичерина побывала в Нагорном Карабахе.