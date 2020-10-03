Даже спит в бронике: свежее фото Чичериной в Нагорном Карабахе вызвало волну насмешек в сети

В сети появились новые фотографии российской певицы Юлии Чичериной, которая на днях отправилась в Нагорный Карабах.

На кадрах из соцсетей видно, как она спит укрывшись бронежилетами и чистит зубы в каске.

Пользователи сети с насмешкой ответили на эти кадры.

Как сообщалось ранее, Чичерина, до этого отметившаяся выступлениями для боевиков так называемых "Л/ДНР", отправилась в Нагорный Карабах, где якобы попала под обстрел азербайджанского беспилотника.

Как сообщалось ранее, вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился с новой силой 27 сентября 2020 года.

Армения заявила о трех тысячах убитых военнослужащих Азербайджана.