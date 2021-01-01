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Пятница, 01.01.2021
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На видео пожара в Сочи заметили неприличный знак

На видео пожара в Сочи заметили неприличный знак
23:14 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Lshot

1 января возле горы Пикет в Сочи случилось возгорание, которое привело к пожару в лесу. В сети заметили неприличный знак, который нарисовало пламя.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также поделились видео пожара.

Стоит отметить, что источником пожара стали салюты, которые запускали в новогоднюю ночь.

Согласно заявленной информации гора Пикет разделяет Центральный и Хостинский районы курорта.

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Неподалеку от нее расположено село Верхний Юрт и садоводческие товарищества.

Кадры лесного пожара на горе Пикет:

Напомним, что в ночь на 1 января в центре Николаева в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 начался пожар. Всему причиной стал фейерверк, который попал в балкон на 7 этаже здания.

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Все по теме:

Пожар, Пикет, Сочи, Гора.

Автор:

Телеграф
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