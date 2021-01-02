В Ереване рассказали, сколько армянских солдат погибли в войне за Карабах

Армения подтвердила гибель уже 3330 своих солдат в ходе войны за Нагорный Карабах в 2020 году.
Об этом написала представитель Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян в Фейсбук.
По ее информации, всего 436 тел были идентифицированы в результате судебно-генетического исследования, из них 66 за последние 10 дней. Еще 871 образец генетического материала проходит этап исследования.
Как сообщалось ранее, война за Нагорный Карабах вспыхнула с новой силой в конце сентября.
После более чем месяца ожесточенных боев, 9 ноября, лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение, которым было предусмотрено полное прекращение огня.
В Армении соглашение восприняли, как капитуляцию, в стране вспыхнули массовые протесты с требованием отправить премьера Никола Пашиняна в отставку.
Тем временем, в Карабах вошли Российские миротворцы.