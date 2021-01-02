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Суббота, 02.01.2021
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В Ереване рассказали, сколько армянских солдат погибли в войне за Карабах

В Ереване рассказали, сколько армянских солдат погибли в войне за Карабах
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Армения подтвердила гибель уже 3330 своих солдат в ходе войны за Нагорный Карабах в 2020 году. 

Об этом написала представитель Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян в Фейсбук. 

По ее информации, всего 436 тел были идентифицированы в результате судебно-генетического исследования, из них 66 за последние 10 дней. Еще 871 образец генетического материала проходит этап исследования.

Как сообщалось ранее, война за Нагорный Карабах вспыхнула с новой силой в конце сентября. 

После более чем месяца ожесточенных боев, 9 ноября, лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение, которым было предусмотрено полное прекращение огня. 

В Армении соглашение восприняли, как капитуляцию, в стране вспыхнули массовые протесты с требованием отправить премьера Никола Пашиняна в отставку

Тем временем, в Карабах вошли Российские миротворцы

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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