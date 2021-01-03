Россиянин покончил с собой в прямом эфире во "ВКонтакте"

Житель Новосибирска покончил с собой во время прямой трансляции в российской социальной сети "Вконтакте".

Об этом сообщают в Telegram-канале "MDK", отмечая, что попытка суицида, попавшая в стрим, не увенчалась успехом. Мужчина попытался повесится второй раз и, к сожалению, удачно.

"Очень устал от 2020 года, и поэтому в самый последний день уходящего года, ночью 31 декабря, он напился и прямо во время стрима пьяный и полуголый мужчина сделал себе петлю и совершил РОСКОМНАДЗОР в своей квартире", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как россиянин подготовил все необходимое. В ролике невооруженным взглядом видно, что он пьян. Во время первой попытки, он не удержался на ногах и упал.

В Telegram-канале отмечают, что россиянин до этого не единожды высказывал желание убить себя. Накануне самоубийства, он даже выкладывал на своей странице в соцсетях различные стихи, а также фотографии на тему суицида.

Осторожно, видео 18+

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве произошло двойное самоубийство - погибли мужчина и 5-летний ребенок. Тела мужчины и ребенка обнаружили случайные прохожие. Кроме того, позже стало известно, что семья, в которой произошла трагедия, была малообеспеченной. Никто из взрослых в семье не работал.