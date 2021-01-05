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"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть
"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть

"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть

"Это кощунство! Какая Моня?": реакция пенсионерки на рацион собаки повеселила сеть
23:18 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В России девушка разозлила пенсионерку, показав в TikTok, чем кормит собаку – овчарку Моню.

Соответствующее видео с реакцией пенсионерки появилось в Twitter-сообществе "Krychek".

На нем начала девушка показывает то количество мяса, овощей и фруктов, которые ест ее собака, а это ни много, ни мало 10 кг куриного мяса, по 8 кг индейки и печени, 23 кг говядины, яблоки, бананы, груши. Морковь, огурцы, сладкий перец.

Рацион Мони не на шутку разозлил пенсионерку, утверждающую в ролике, что холодильник у нее пуст. И это при том, что отработав 50 лет, она получает всего лишь 18 тысяч рублей пенсии (около 6800 гривен, - Авт.).

"Это кощунство!!!! Какая Моня???" – негодует пенсионерка, требуя, чтобы девушка больше не показывала такие видео.

 

Как сообщал "Телеграф", президент России Владимир Путин снова обнадежил российских врачей выходным 31 декабря и посулил двойные выплаты  за работу с коронавирусными больными  на новогодних праздниках, хотя так и не выполнил аналогичное обещание, которое дал весной.

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Все по теме:

Россия, Собаки, Пенсии, Видео, Скандалы, Моня.

Автор:

Телеграф
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