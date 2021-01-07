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Сосуществование никогда не будет возможным? Что азербайджанцы думают о ситуации в Карабахе

Сосуществование никогда не будет возможным? Что азербайджанцы думают о ситуации в Карабахе
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф

Более 60% опрошенных жителей Азербайджана считают невозможным совместное проживание с армянами на территории Нагорного Карабаха. При этом только 4,8% респондентов видят совместное проживание возможным.

Соответствующий опрос провел Центр социальных исследований. Уточняется, что в опросе приняли участие 603 респондента - 25,5% мужчин и 74,5% женщин.

Более 60% из опрошенных заявили о невозможности сосуществования с армянами в Карабахе. Интересно, что около 30% опрошенных граждан Азербайджана и вовсе считают карабахский конфликт незавершенным.

Карабах

Как сообщалось ранее, война за Нагорный Карабах вспыхнула с новой силой в конце сентября.  После более чем месяца ожесточенных боев, 9 ноября, лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение, которым было предусмотрено полное прекращение огня. 

В Армении соглашение восприняли, как капитуляцию, в стране вспыхнули массовые протесты с требованием отправить премьера Никола Пашиняна в отставку

Тем временем, в Карабах вошли российские миротворцы

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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