Толпы отдыхающих и никакой социальной дистанции: в сети показали кадры с курортов в Сочи (видео)

В российском Сочи в разгар пандемии на курорте заметили толпы отдыхающих.

Кадрами, на которых запечатлены массовые собрания, поделились в Телеграм-канале "Двач".

"Мэр Сочи единоросс Алексей Копайгородский заявил, что в городе побит "олимпийский рекорд" посещаемости курорта, при этом он уверяет, что вспышек короны не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

При этом в росСМИ напомнили, что в стране за сутки обнаружено 23 652 новых случаев инфицирования. За сутки умерло 454 человека.

Всего же с начала пандемии в России COVID-19 подхватили 3 355 794 человека.

Напомним, в Украине 8 января вступили в силу новые карантинные ограничения.

О том, как его встретили в разных городах страны можно увидеть в материале "Телеграф": Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео).