Скачать
Пятница, 08.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт
От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт
Молитесь, чтобы Янукович молчал: Добкин нарастил влияние в Харькове после Кернеса
Молитесь, чтобы Янукович молчал: Добкин нарастил влияние в Харькове после Кернеса
Умерла звезда "Полицейской академии"
Умерла звезда "Полицейской академии"

Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)

Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)
Обновлено 16:21 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украине 8 января ввели локдаун, который продлится до 24 января, а в связи с этим вступил в силу и перечень определенных ограничений

"Телеграф" собрал подборку из фото того, как изминения повлияли на жизнь в разных городах страны.

Одесса

В городе смеются над списком запрещенных для продажи товаров и показывают пустые ТЦ.

Львов

В городе по видимому не заметили что начался локдаун.

Николаев

В АТБ на Садовой запретили продажу женских колготок.

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

★V

Мариуполь

В супермаркетах города решили запретить продавать туалетную бумагу и носки. Люди в недоумении.

Житомир

Супермаркеты основательно подготовились к локдауну в городе. Полки с товарами, которые не входят в перечень разрешенных, судя по заградительной ленте и объявлению запрещают к продаже.

 

Киев

Носки, губки для посуды и освежители воздуха теперь почти вне закона. Вот такой вид сейчас имеют полки супермаркетов, ведь эти товары ограничены к продаже согласно новым карантинных требований.

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

ТСН вражає(@tsnua)がシェアした投稿

Харьков

Люди в шоке от таких карантинных мер и недоумевают от списка запрещенных товаров.

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

ЗУМБА ЗВЕРЬ(@eugenismo)がシェアした投稿

 

Стоит напомнить, что накануне введения новых запретов, многие украинцы решили как следует "подготовиться" к локдауну. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
02 Пашинян и Алиев накалили обстановку в Карабахе: что там творится 8 января
03 В Украине назвали организатора подпольной VIP-вакцинации и показали фото вакцины
04 35-летняя женщина обвинила подростка-собутыльника в изнасиловании: подробности истории
05 Трамп резко дал заднюю после провала в США: что он сказал в видеообращении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сторонники чувствуют себя преданными: как уловки Трампа раскололи США
Сторонники чувствуют себя преданными: как уловки Трампа раскололи США
Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)
Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)
От удара вырвало двигатель: в Киеве на ровном месте случилась жуткая авария (фото и видео)
От удара вырвало двигатель: в Киеве на ровном месте случилась жуткая авария (фото и видео)
Здоровье украинцев не повод для информационной войны: Степанов о производстве российских вакцин (видео)
Здоровье украинцев не повод для информационной войны: Степанов о производстве российских вакцин (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь