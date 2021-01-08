Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)

В Украине 8 января ввели локдаун, который продлится до 24 января, а в связи с этим вступил в силу и перечень определенных ограничений.
"Телеграф" собрал подборку из фото того, как изминения повлияли на жизнь в разных городах страны.
Одесса
В городе смеются над списком запрещенных для продажи товаров и показывают пустые ТЦ.
Львов
В городе по видимому не заметили что начался локдаун.
Николаев
В АТБ на Садовой запретили продажу женских колготок.
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Мариуполь
В супермаркетах города решили запретить продавать туалетную бумагу и носки. Люди в недоумении.
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Житомир
Супермаркеты основательно подготовились к локдауну в городе. Полки с товарами, которые не входят в перечень разрешенных, судя по заградительной ленте и объявлению запрещают к продаже.
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Киев
Носки, губки для посуды и освежители воздуха теперь почти вне закона. Вот такой вид сейчас имеют полки супермаркетов, ведь эти товары ограничены к продаже согласно новым карантинных требований.
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Харьков
Люди в шоке от таких карантинных мер и недоумевают от списка запрещенных товаров.
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Стоит напомнить, что накануне введения новых запретов, многие украинцы решили как следует "подготовиться" к локдауну.