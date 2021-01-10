Хозяйка не давала спасать стариков: всплыли новые детали трагедии в "пансионате" России

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Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Владелица сгоревшего нелегального пансионата для престарелых в Тюменской области до последнего скрывала наличие людей в доме. 

Об этом пишут в Телеграм-канале Life Shot. 

Отмечается, что задержанная Ольга Вильямсон являлась единственным человеком, который был прописан в сгоревшем доме. 

Во время допроса она утверждала, что никакого пансионата не было, а откуда в ее доме взялись пенсионеры, она говорить отказалась. 

В пансионате "Добрые люди", судя по рекламе, размещали людей, которые остались без крыши. Однако по указанному адресу сотрудники соцзащиты смогли обнаружить лишь алкогольный магазин. 

"По словам очевидцев пожара, хозяйка дома престарелых до последнего старалась скрыть своих постояльцев от чужих глаз. Жители посёлка пытались спасти пенсионеров, но владелица не пустила их, заявив, что внутри никого нет", - указано в сообщении. 

Во время пожара в пансионате погибли семь человек, еще один получил ранения. 

Как сообщалось ранее, в районе Талнах в Норильске лавина накрыла горнолыжный курорт. Бедствие унесло жизни троих человек.

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Пожар, Россия, Тюменская область.

Автор:

Телеграф
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