На белом коне против Путина: якутский шаман объявил о новом походе на Москву

Житель Якутии Александр Габышев, которого ранее задержали при очередной попытке "изгнать Путина", планирует новый поход на Москву.

Об этом он заявил в аудиообращении, которое опубликовал в YouTube-канале "Новости регионов".

По его словам, очередной поход намечен на март 2021 года. В Москву Габышев отправится из Якутска. Основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Ехать на Москву Габышев планирует передвигаться на белом коне, его сторонники - на автомобилях.

"Как и запланировано, я буду на коне, остальные, наверное, на технике. Поэтому будем передвигаться быстро. От Иркутска дойдем до Алтая, это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать", - рассказал о своем маршруте Габышев.

О цели похода Габышев не упомянул.

Напомним, в 2019 году шаман шел в сторону Москвы, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Однако его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск, обосновав это уголовным делом о призывах к экстремизму.

Как сообщал "Телеграф", после этого Габышева отправили в психдиспансер, признав невминяемым из-за идеи "навредить правительству и свергнуть Путина".